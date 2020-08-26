В Киеве разоблачили и задержали организатора фиктивного пункта обмена валют. Это случилось после того, как он отобрал у женщины 700 000 гривен. Его приговорили к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева на своей странице в Facebook.

"С участием прокурора Киевской местной прокуратуры № 2 Дарницким районным судом города Киева объявлен обвинительный приговор мужчине по факту открытого хищения чужого имущества, совершенного в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 186 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, обвиняемый вместе с сообщником обустроили в арендованном помещении фиктивный пункт обмена иностранной валюты и разместили в интернете объявления о покупке американских долларов по выгодному курсу.

Когда потерпевшая прибыла в пункт обмена валют, обвиняемый с помощью магнитного замка закрыл входную дверь. Мужчина дал ему сумму свыше 700 тысяч гривен, а потом выбежал из помещения через другой выход. После этого злоумышленника задержали неравнодушные граждане.

В ходе судебного разбирательства вина обвиняемого доказана в полном объеме. Мужчина осужден к девяти годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск потерпевшей и взыскал с обвиняемого материальный ущерб в полном размере.

Ранее мы писали, что в Киеве мошенники "отжали" отделение полиции по поддельным документам. Им удалось присвоить помещение площадью почти 90 квадратных метров и стоимостью более 3 миллионов гривен.

Также сообщали, что мошенница обманула киевлян на туристических путевках больше чем на 700 тысяч гривен.