На сегодня в Украине насчитывается уже около 1,3 млн человек, инфицированных гепатитом С, а гепатитом В - более 500 тысяч. Поэтому в Центре общественного здоровья Минздрава напомнили украинцам о необходимости периодически проходить тест на наличие вируса.

Соответствующий пост ЦОЗ разместил в Facebook.

"Своевременное диагностирование вирусных гепатитов является очень важным, поскольку благодаря начатому лечению можно предупредить развитие заболеваний и серьезные поражения печени. Сделать тест на вирусные гепатиты стоит хотя бы раз в течение жизни. В то же время, ввиду того, что рисков заразиться достаточно много, стоит проходить тестирование после ситуаций, при которых мог произойти контакт с инфицированной кровью", - сказано в сообщении.

Сдавать тесты на гепатит минимум раз в год рекомендуется:

мужчинам, имеющим секс с мужчинами;

работникам и работницам коммерческого секса;

людям, которые употребляли/ употребляют наркотики инъекционно или интраназально;

людям, которые имели/ имеют полового партнера/ бытовые контакты (проживали или проживают совместно с тем, у кого вирусный гепатит), имели или имеют контакт с человеком с вирусным гепатитом;

людям с симптомами, признаками, лабораторными маркерами вирусного гепатита, среди которых: цирроз печени, гепатоцеллюлярная карцинома, повышенные показатели функции печени неясной этиологии, отклонения в функции органов желудочно-кишечного тракта, выявленные по результатам ультразвукового исследования;

людям, которые когда-либо проходили процедуру гемодиализа или непосредственно находящихся на гемодиализе;

людям, которые получали донорскую кровь или ее компоненты;

медикам, деятельность которых связана с риском инфицирования;

работникам служб по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов в случае ранения острыми инструментами или попадания на слизистые оболочки крови, которая потенциально может содержать вирус гепатита С;

людям, живущим с ВИЧ;

людям, которые находились в учреждениях исполнения наказаний;

людям, которые имеют татуировки, пирсинг;

людям, которые в текущем году получали стоматологические вмешательства или хирургические манипуляции, связанные с контактом с кровью, более одного раза.

Уточняется, что каждый, кто подписал декларацию с семейным врачом может бесплатно пройти быстрый тест на диагностирование вирусных гепатитов. Бесплатное тестирование на вирусные гепатиты также происходит во время каждого донорского сдачи крови. Тестирование в частных диагностических центрах - платное.

"Несмотря на то, что существуют экспресс-тесты, которые можно приобрести в аптеках, не рекомендуется тестироваться самостоятельно. Тестирование требует определенных навыков. Кроме того, проводить тест самостоятельно не стоит за высокого риска неправильной интерпретации", - сообщили в ЦОЗ.

Кроме того, уточняется, что в случае положительного результата теста на гепатит необходимо обратиться к врачу-инфекционисту или гастроэнтерологу, который даст направление на дополнительное обследование для подтверждения диагноза.

"Если результат подтверждающей диагностики - положительный, нужно пройти дополнительные обследования, чтобы выяснить состояние печени. Также врач даст направление для дальнейшего лечения. Вирусный гепатит С - излечим. Вирусный гепатит В нуждается в пожизненном лечении. В то же время, против него существует вакцина. Вакцины против вирусного гепатита С пока нет", - рассказали в Центре общественного здоровья.

Напомним, недавно Минздрав опубликовал карту и график, где и как часто украинцы болеют гепатитом А.

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