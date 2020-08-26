В четверг, 27 августа, практически во всех областях Украины ожидается сухая и солнечная погода. Температура будет держаться в пределах +27...+30 градусов тепла. Дожди пройдут только в западной и северной части страны.

Такие данные приводит украинский Гидрометцентр.

В западных областях областях синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха там ожидается +21...+28 градусов, а ночью +12...+15.

На юге, востоке и в большинстве центральных областей будет очень тепло, днем прогнозируют +26...+30 градусов, а ночью +12...+18. Дожди пройдут только в Черкасской области.

В северных регионах ожидаются дожди, местами с грозами. Температура днем будет в пределах +22...+25 градусов, а ночью +11...+14.

В Киеве в четверг ожидается дождь. Температура воздуха днем прогреется до +23 градусов, а ночью до +15.

Напомним, вчера Киеве и пригороде прошел сильный ливень. В столице из-за дождя были затоплены улицы, а в Ирпене, который находится в 30 км от столицы, вода стояла в переходах.

Также мы писали, что недавно и на Одессу обрушился мощный ливень. Он затопил несколько улиц и повалил деревья. Мы публиковали видео произошедшего.