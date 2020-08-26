Здоровье, семья, благосостояние. Госстат назвал главные ценности в жизни украинцев
Большинство украинцев (74%) считают самой значимой ценностью в жизни здоровье.
Об этом говорится в выпуске "Самооценка домохозяйствами уровня своих доходов в 2019 году" Госстата.
Так, по первой степени значимости самыми ценными украинцы считают:
- Здоровье (74%)
- Семья, дети (21,3%)
- Материальное благосостояния (2,4%).
По второй степени значимости получены следующие результаты:
- Семья, дети (59,9%)
- Здоровье (19,7%)
- Материальный достаток (10,9%)
По третьей по степени значимости украины считают ценными:
- Материальное благосостояния (39,6%)
- Уверенность в завтрашнем дне (32,4%)
- Работа, карьера (9,1%)
Данные получены Государственной службой статистики в ходе выборочного обследования условий жизни домохозяйств.
Напомним, ранее исследование Госстата показало, что украинцы имеют избыточную массу тела и мало занимаются физкультурой.
Также Госстат выяснил от каких болезней украинцы умирают чаще всего. На первом месте совсем не Covid-19 .
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