Названы главные жизненные ценности украинцев. Фото: "Страна"

Большинство украинцев (74%) считают самой значимой ценностью в жизни здоровье. 

Об этом говорится в выпуске "Самооценка домохозяйствами уровня своих доходов в 2019 году" Госстата.

Так, по первой степени значимости самыми ценными украинцы считают:

  1. Здоровье (74%)
  2. Семья, дети (21,3%)
  3. Материальное благосостояния (2,4%).

По второй степени значимости получены следующие результаты:

  1. Семья, дети (59,9%)
  2. Здоровье (19,7%)
  3. Материальный достаток (10,9%)

По третьей по степени значимости украины считают ценными: 

  1. Материальное благосостояния (39,6%)
  2. Уверенность в завтрашнем дне (32,4%)
  3. Работа, карьера (9,1%)

Данные получены Государственной службой статистики в ходе выборочного обследования условий жизни домохозяйств.

Данные Госстата. Скриншот

Напомним, ранее исследование Госстата показало, что украинцы имеют избыточную массу тела и мало занимаются физкультурой.

Также Госстат выяснил от каких болезней украинцы умирают чаще всего. На первом месте совсем не Covid-19 .

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