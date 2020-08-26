Евросоюз (ЕС) предоставил украинским пограничникам систему температурного скрининга стоимостью в один миллион гривен. Ее уже установили в киевском аэропорту "Борисполь".

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы.

Так, эта система работает на одном из направлений в "Борисполе" уже несколько дней. Она помогает пограничникам выявлять пассажиров с симптомами лихорадки, минимально нарушая привычную работу аэропорта и уменьшая риск дальнейшего распространения инфекции, так как дает возможность мгновенного бесконтактного измерения температуры у пассажиров на расстоянии.

Оборудование предоставлено в рамках финансируемого Евросоюзом проекта "Поддержка ЕС в укреплении интегрированного управления границами в Украине (EU4IBM)".

В Госпогранслужбе добавили, что ранее ЕС также передал им и Государственной таможенной службе средства личной защиты и бесконтактные инфракрасные термометры - для безопасной и непрерывной работы этих служб с людьми и товарами, пересекающих границу Украины.

"Пограничники, которые каждый день работают с большим количеством людей, сталкиваются с повышенным риском заражения. Хотя средства личной защиты, переданные ранее, помогают им защитить свое здоровье, постоянный и непрерывный температурный скрининг дополнительно защитит пограничников от заражения и будет способствовать минимизации дальнейшего распространения коронавируса", - заявил руководитель проекта EU4IBM Арунас Адоменас.

Видео: Youtube-канал/ Государственная пограничная служба

Напомним, компания "Укрзализныця" ранее анонсировала установку на вокзалах станции "Киев-Пассажирский" современных инфракрасных систем скрининга температуры лица. По их данным, они позволят измерять температуру со скоростью до 120 посетителей в минуту.