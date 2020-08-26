Легендарная Венская опера, которая с 7 сентября открывает новый сезон и возобновляет регулярные выступления после карантина, обнародовала рекомендации для посетителей, разработанные в связи с пандемией Covid-19.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте оперы.

Так, посетителям рекомендуют носить медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию и следовать правилам гигиены. Впрочем, во время самого представления маски можно снимать: их следует надевать во время перерывов и перед концом концерта. На время пандемии посетителей перестали пускать за кулисы, также их просят не брать автографы у артистов.

Кроме того, чтобы снизить риск распространения коронавируса, который передается воздушно-капельным путем, рекомендуется выражать свой восторг при помощи аплодисментов.

"Даже если это трудно сделать, выражайте свой энтузиазм громкими аплодисментами и воздержитесь от криков "Брависсимо!", - говорится в сообщении





Напомним, в начале августа в хоре Харьковской оперы зафиксировали вспышку коронавируса.

Также мы писали, что Зеленский предложил запретить работу ночных клубов и проведение концертов в Украине, это решение 26 августа поддержал Кабмин.