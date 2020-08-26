Полиция возбудило уголовное дело против лидера ультраправой организации С14 Евгения Карася по факту угроз редакции "Страны".

Об этом свидетельствует выписка из Единого реестра досудебных расследований, которая есть в распоряжении "Страны".

Отметим, инцидент, по факту которого возбудили производство, случился еще 23 июля. Тогда "Страна", рассказывая человеке, захватившем в заложники полицейского в Полтаве, констатировала тот факт, что он служил в АТО.

Из-за этого Карась стал прямым текстом угрожать расправой всей редакции "Страны". Мы написали заявление о преступлении по этому факту.

А 21 августа полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 171 УК Украины (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее "Страна" подробно рассказывала, что известно о Евгении Карасе и ультраправой организации С14.

А Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказывала, как атошник в Полтаве заложника брал и почему за это угрожает "Стране" Карась.