В доме незарегистрированного оппозиционного кандидата на выборах президента Беларуси Валериия Цепкало и его жены Вероники представители правоохранительных органов республики проводят обыск.

Об этом со ссылкой на пресс-секретарь Цепкало Алексея Урбана сообщает агентство "Интерфакс-Запад", в среду, 26 августа.

"Вероника (Цепкало - Ред.) подтвердила, что в дом пришли сотрудники силовых структур и проводят обыск. В доме сейчас находится только престарелая родственница Вероники, которая не понимает, что происходит", - сказал Урбан.

По словам пресс-секретаря Цепкало, "реакция Вероники: это - политический заказ".

Напомним, Цепкало покинул Беларусь вместе с двумя сыновьями и сейчас находится в Польше.

Ранее политик объявил о создании "Фронта национального спасения Республики Беларусь" и сайта, подобного украинскому "Миротворцу". Ожидается, что он будет называться "Доска национального позора". Там будут публиковаться личные данные членов избиркомов, которые принимали участие в в фальсификации результатов президентских выборов, а также ОМОНовцев, которые применяли насилие к протестующим.

Также мы писали, что 15 августа, он сообщил, что в Беларуси на него заведено уголовное дело, а Россия объявила политика в розыск.