Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе приняли решение перенести его с января на начало лета 2021 года. Точная дата мероприятия пока не называется.

Об этом говорится в заявлении ВЭФ.

"Я хочу поделиться с вами новостью, что ВЭФ сегодня днем принял решение перенести ежегодное заседание в Давосе в 2021 году на начало следующего лета", - заявил управляющий директор ВЭФ Эдриан Монк.

По его словам, решение о переносе Форума не было легким, но эксперты считают, что в январе 2021 года будет невозможно провести Форум в безопасной обстановке.

Также отмечается, что подробная информация о датах и месте перенесенного ежегодного собрания в 2021 году будет разослана, как только организаторы убедятся, что выполнены все условия, чтобы гарантировать здоровье и безопасность участников и принимающих.

В сообщении также говорится, что в течение недели ВЭФ проведет в цифровом формате "Давосские диалоги" высокого уровня, на которых ключевые мировые лидеры поделятся своими взглядами на состояние мира в 2021 году.

ВЭФ также указывает, что с февраля почти 1200 представителей деловых кругов, правительства и гражданского общества присоединились к Платформе действий Форума в отношении Covid-19 после начала пандемии, а в сентябре фокусом Саммита по устойчивому развитию станут основные принципы "Большой перезагрузки".

Напомним, 20–24 января 2020 года прошел 50-ый юбилейный Всемирный экономический форум. Тогда на форуме выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он сравнил Украину с Google, который когда-то не купили дешево, а теперь жалеют. Также в в состав украинской делегации на форуме после скандала с пленками вошел тогдашний премьер Алексей Гончарук.