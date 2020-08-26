Оппонент Дональда Трампа на предстоящих выборах, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал в случае своей победы предоставлять Украине необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе - летальное оружие.

Об этом говорится в заявлении Байдена по случаю Дня независимости Украины, опубликованном на его сайте.

"Как президент, я ясно дам понять Кремлю, что он должен прекратить свою агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена-Харрис обеспечит, чтобы Украина получила необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе летальное оружие, при этом призывая Украину проводить необходимые реформы, жизненно важные для ее успеха. Вместе мы будем работать над празднованием Дня независимости Украины, как мирной, цельной, суверенной, демократической и процветающей страны", - сказано в сообщении.

Кроме того, Байден заявил, что сам наблюдал за прогрессом Украины за последние шесть лет, а также поддерживал неизменное стремление страны стать современным, демократическим европейским государством.

"Я непосредственно видел прогресс, который сделала Украина, за шесть моих визитов в Украину в качестве вице-президента, и я знаю из разговоров, которые я вел с украинскими лидерами и рядовыми гражданами, трудности этих последних шести лет, поскольку Украина боролась в войне на два фронта: против России на востоке и за верховенство права дома", - заявил Байден.

Напомним, "Страна" уже анализировала, чего ждать миру и Украине в случае победы Байдена на выборах в США.

Также мы писали, что Трамп заявил, что в случае победы Байдена на выборах Китай овладеет США.