Пункты пропуска на админгранице с аннексированным Крымом "Каланчак" и "Чонгар" откроются после полуночи субботы, 29 августа, когда прекратится действие распоряжения Кабмина о приостановке их работы. Об этом сообщает представительство президента Украины в Крыму на своей странице в соцсети.

Детали по процедуре пересечения контрольных пунктов въезда и выезда на административной границе с оккупированным Крымом обещают опубликовать позже.

"Полный текст решение правительства будет опубликован завтра", – добавили в представительстве.

Напомним, на внеочередном заседании правительства Украины было принято решение о прекращении с 9 августа и до конца месяца работы контрольных пунктов въезда-выезда, которые расположены на границе с аннексированным Крымом.

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