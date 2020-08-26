В столичном аэропорту задержали более ста граждан Израиля, которые, вероятно, прибыли в Украину, чтобы посетить могилу основателя течения брацлавского хасидизма раввина Нахмана в Умани.

Об этом сообщает израильский новостной портал Ynet.

Так, 116 израильтян прибыли в Киев рейсом авиакомпании МАУ. После чего их задержали и допрашивали в течение нескольких часов.

Сообщается, что после допроса 12 прибывшим отказали во въезде в Украину и депортировали обратно. Это связано с тем, что они не могли четко объяснить цель своего визита. Однако большинство израильтян все же получили разрешение на въезд в страну.

Напомним, в этом году Умань, несмотря на коронавирус, могут посетить до 10 000 паломников.

В связи с этим Кабмин по просьбе Минздрава Израиля рассмотрит запрет массовых мероприятий во время празднования еврейского Нового года в Умани чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине.

Также мы писали, что еврейское сообщество дало понять, что в сентябре хасиды все равно приедут в Умань на Рош ха-Шана, если не будет прямого запрета украинских властей.