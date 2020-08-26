Несмотря на то, что Кабмин запретил въезд иностранцев в Украину с 29 августа по 28 сентября, белорусы в случае обращения по поводу пребывания в стране смогут пересечь границу.

Об этом шла речь на заседании Кабмина в среду, 26 августа.

Так, министр Кабинета министров Олег Немчинов на заседании правительства упомянул о поручении президента Владимира Зеленского о поддержке граждан Беларуси в случае их обращения по поводу пребывания в Украине.

"У нас было поручение президента о поддержке граждан Беларуси в случае обращения их о пребывании. Я думаю, что в рамках закона этот пограничный контроль может выполнять руководитель Госпогранслужбы в случае, если такое обращение поступит", – сказал Немчинов.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, в постановлении о закрытии границ для иностранцев это исключение прописано.

Напомним, правительство 26 августа продлило карантин в Украине до ноября.

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