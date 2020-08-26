Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич перед тем как прийти в Следственный комитет в Минске, куда ее вызвали из-за создания Координационного совета, заявила о необходимости привлечь внимание президента РФ Владимира Путина к общению с белорусской оппозицией.

Об этом она заявила журналистам в среду, 26 августа, видео опубликовало "Радыё Свабода" в YouTube.

По словам писательницы, гражданское общество Беларуси "не так сильно", поэтому оппозиции "нужна помощь мира и России".

"Может, мир нам поможет, чтобы [Александр] Лукашенко стал разговаривать с кем-то. Сейчас он разговаривает только с [Владимиром] Путиным. Нам, может, надо как-то Путина привлечь к разговору, чтобы Лукашенко понял, что нельзя ставить свою жизнь и жизнь своей семьи на одну доску с судьбой народа. Вряд ли наш комитет справится с этой ситуацией, наше гражданское общество не так сильно, нам нужна помощь мира и России", — сказала Алексиевич.

Также она отметила, что идет на допрос в СК "совершенно спокойно", потому что "не чувствует себя виноватой".

"Все, что мы делали, было абсолютно законно. Наша цель — объединить общество, помочь преодолеть политический кризис. […] Нас все хотят запугать, а мы ни в чем не виноваты, мы хотим быть свободными", — заявила литератор. "Мы предлагаем некий новый способ — необязательно пойти и занять почту или телеграф, мы предлагаем мирный способ борьбы, это то, что требует сегодняшнее время. Человек ценит свою жизнь. И то, что мы видели первые три дня, это противостояние, когда из людей делали мясо, это уже прошлый век, мы должны говорить, спорить друг с другом. […] Не дай бог, прольется кровь с нашей стороны, мы не должны этого допустить. Мы должны победить духом, силой своих убеждений", — добавила Алексиевич.

Напомним, Алексиевич была вызвана на допрос в СК в Минске после возбуждения уголовного дела по статье 361 Уголовного кодекса Беларуси ("Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь"). Дело было возбуждено по факту создания координационного совета оппозиции Белоруссии.

Ранее президент Александр Лукашенко говорил, что расценивает создание совета оппозиции как попытку захвата власти. Тем временем в него вошли уже 600 человек.