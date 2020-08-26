Кабмин 26 августа уже традиционно начался с карантинных вопросов. Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, пять дней назад количество заболевших коронавирусом в стране превысило отметку в 100 тысяч человек и ежедневно фиксируется по 1,5-2 тысячи новых случая. Что требует введения новых ограничений. Последние и утвердил Кабмин.

Во-первых, карантин в Украине пролили до конца октября. До этого времени будут действовать нынешние правила зонирования страны и критерии адаптивного карантина.

Во-вторых, до конца сентября ввели запрет на въезд в Украину иностранцев за исключением лиц, имеющих право находится в нашей стране (работники дипломатических миссий, специалисты, представители НАТО, беженцы, лица с видом на жительство и др.). Интересно, что ограничения на въезд не коснуться также перевозчиков материалов для трансплантации, в частности, стволовых клеток. Запрет начнет действовать с 29 августа.

Под исключения также попали белорусы, которые вынуждены уехать из своей страны из-за участия в акциях против Лукашенко.

Также Кабмин анонсировал принятие решения по хасидам уже в ближайшие дни. Планируется все-таки запретить массовые мероприятия в Умани. Как отметил Денис Шмыгаль, такое решение будет принято по просьбе израильского центра по борьбе с коронавирусом, который обратился с соответствующей просьбой к нашим властям.

В-третьих, правительство запретило работу развлекательных заведений, в частности, дискотек и ночных клубов, которые, по мнению Кабмина, стали рассадниками коронавируса в стране, так как там не соблюдают меры по дистанцированию и ношению масок. Под запрет попадают также заведения общепита с развлекательными программами.

Запрещено также проведение концертов за исключением мероприятий, организованных специальными компаниями, для которых концертная деятельность является профильной.

В-четвертых, местные органы власти получат доступ к системе "Дія", что позволит им эффективнее контролировать соблюдение режима самоизоляции украинцев с коронавирусом и контактных лиц.

Кабмин также поручил Минфину поработать над рамочным соглашением между правительством и госбанками. В частности, в нем планируется прописать вопрос льготного кредитования предприятий. Впрочем, в Нацбанке заявили, что пока в глаза не видели самого текста соглашений и тоже хотели бы над ним поработать.

"Страна" разбиралась, что еще утвердил Кабмин 26 августа.

Новые зарплаты для бюджетников

На следующий день после того, как в Украине повысили минималку до 5 тысяч гривен, Кабмин пересмотрел оклады по единой тарифной сетке.

Как уже писала "Страна", еще по состоянию на вчера соответствующий проект постановления был готов. дело в том, что без внесения изменений в единую тарифную сетку новая минималка остается просто цифрой на бумаге. Реально она начнет работать только после корректировок окладов.

В законе о минимальной зарплате прописано, что сохраняется соотношение между новой минималкой в 5 тысяч гривен и тарифной ставкой работника первого разряда в 44,5%. То есть, если повысили минимальную зарплату, то на соответствующую величину нужно перечитать и оклады.

По принятому Кабмином постановлению, оклад для первого тарифного разряда повысили на 113 гривен — со 2102 гривен до 2225 гривен.

Каждый последующий разряд "подорожал" еще примерно на 100 гривен к предыдущему. В итоге самый высокий, 25 тарифный разряд, составил 10035 гривен (ранее - 9480).

То есть, максимальная прибавка по тарифным окладам - 555 гривен.

Новые ставки начнут действовать уже с 1 сентября, и по ним пересчитают зарплаты бюджетникам.

При этом работники с первого по 12 разряд все равно будут получать минималку, только уже не 4,7 тысяч, а 5 тысяч. Для них зарплата вырастет почти на 300 гривен.

"То есть принцип уравниловки - когда специалисты многих разрядов получают все ту же минималку, несмотря на существенные различия в образовании и квалификации - сохраняется. Скажем, санитарка и молодой врач будут получать по 5000 гривен, а, возможно, санитарка и больше, так как у нее есть доплаты за стаж, работу с дезинфицирующими средствами и др.", - пояснил нам заместитель главы Федерации профсоюзов Александр Шубин.

Но, к примеру, для работника 13 тарифного разряда (в эту категорию входят, в частности, заведующие детсадами, лаборанты профтехучилищ, руководитель аптек) новая ставка составит 5107,5 гривен против нынешних 4772. То есть прибавка — 335,5 гривен.

Для самого высокого 25 тарифного разряда (руководящее звено) новый оклад — 10035 гривен (сейчас - 9480). Соответственно, доплата - 555 гривен.

"Но это только по окладу. В процентах от оклада рассчитываются различные премии и надбавки, которые могут составлять от 10-15% до 100% от должностного оклада", — говорит Шубин.

Был также поднят вопрос ограничения зарплат членов набсоветов на уровне 10 минималок. Получается, что после повышения минимальной зарплаты до 5 тысяч, автоматически вырастет в максимальный порог для оплаты членов набсоветов - с 47 тысяч до 50 тысяч.

Но на уточняющий вопрос, будут ли вообще действовать ограничения (ведь Рада ратифицировала Меморандум с ЕС о выделении Украине кредита в 162 млрд евро, который, помимо прочего, предусматривает снятие ограничений по зарплатам для членов набсоветов) Денис Шмыгаль так и не ответил, заявил, что он к теме повышения окладов по единой тарифной сетке не относится.

Украинские дети на усыновление иностранцам

Украина присоединится к Конвенции о защите детей и сотрудничества по межгосударственному усыновлению. Соответствующий проект закона сегодня утвердил Кабмин.

Как указано в пояснительной записке, это позволит гармонизировать украинскую систему усыновления детей иностранцами с мировой. Что в свою очередь, поможет противодействовать продаже детей или их похищениям.

Курировать усыновления маленьких украинцев будет Минсоцполитики. В нашей стане появится также офис иностранной организации, аккредитованной договорными государствами, принимающими наших детей. Она должна будет проверять усыновителей, в последующем - условия проживания и воспитания украинских детей за границей.

В соответствие с новой Конвенцией, Кабмин подготовил также несколько законопроектов о внесении изменений в уже действующее законодательство по усыновлению.

В частности, в Семейный кодекс хотят добавить пункт о некоем посреднике - организации, которая станет заниматься отправкой украинских детей иностранным усыновителям. Также появится пункт о том, что разрешать вывоз детей за границу можно только после положительного решения суда. Прописан и механизм надзора за детьми, вывезенными из Украины (аккредитованная организация обязана информировать посольство о смене адреса проживания, передачу от одних усыновителей другим и др.).

В Гражданском процессуальном кодексе появились новые требования по документам для усыновителей (нужно будет их разрешение на сбор данных и мониторинг условий проживания ребенка до 18 лет).

Отдельный законопроект прописывает изменения в Кодекс об административных нарушения и в Уголовный кодекс.

В частности, за нарушение сроков по подготовке документов для усыновления предусмотрены штрафы от 15 до 25 необлагаемых минимумов. передача ребенка на усыновление с нарушением прав маленького гражданина потянет на пять лет тюремного заключения. До пяти лет за решеткой можно получить за торговлю детьми, а если речь идет о нескольких детях - до семи лет. Секс сроки за подобные нарушения - 3-5 лет, то есть, их увеличат на два года.

Платные дороги

В последнее время практически на каждом Кабмине поднимается тема дорожного строительства. Не стало исключением и сегодняшнее заседание правительства. Было утверждено постановление, в котором прописан новых механизм распределения денег Дорожного фонда. И, что важно, появилось два новых источника его наполнения.

Собственно, это постановления является подзаконным актом к закону о концессии, утвержденному еще в прошлом году.

В нем указано, что средства Дорожного фонда могут идти на выплаты частному концессионеру за "эксплуатационную готовность автомобильной дороги". То есть, частные компании могут получать бюджетной финансирование по специальным формулам.

"Это позволит строить в Украине концессионные автобаны мирового уровня", — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

К источникам наполнения Дорожного фонда, помимо топливного акциза, предлагается добавить половину штрафов от административно - хозяйственных штрафов и 50% штрафов за нарушение весового контроля.

Правда, Минфин предложил согласовать все эти затраты с Бюджетным кодексом. Поэтому постановление вступит в силу лишь после внесения изменений в Бюджетный кодекс.

Но уже сейчас понятно, что Дорожный фонд еще больше накачают деньгами. А вот придут ли в Украину концессионеры - еще вопрос. Ведь, как рассказывал "Стране" аналитик компании "Европатруль" (исследование транспортных рынков) Вячеслав Коновалов, на сегодняшний день тема строительства платных дорог в нашей стране крупному бизнесу не сильно интересна.

100 миллионов на ПТУ

Кабмин согласовал выделение субвенции местным властям в размере 100 млн гривен на создание научно-практических центров при профтехучилищах.

Собственно, сам список ПТУ, претендующих на бюджетные средства, давно согласован - отбор заявок прошел еще в марте этого года. Всего отобрано порядка 30 учебных заведений в 21 области, в том числе, Киевской, Ивано-Франковской и др.

Как отметил глава Минобразования Сергей Шкарлет, это позволит улучшить подготовку рабочих кадров, так как на сегодняшний день материально-техническая база ПТУ изрядно устарела.

Но при этом выделение бюджетных 100 млн преподносится как "подарок президента", то есть, явно приурочено к местным выборам.

Новый куратор соцвыплат

В Украине уж в ближайшее время начнет работать Национальная сервисная служба. Она будет выполнять функции социальной защиты населения на местах. Как заявила министр соцполитики Марина Лазебная, необходимость в реформах системы соцзащиты возникла в ходе децентрализации, ведь по ней часть соцслужб перешло под контроль местных властей.

"Страна" уже подробно писала об идее создания Национальной сервисной службы. Ее центральный аппарат будет создан уже этой осенью и в него переведут 120 специалистов из Минсоцполитики. Позже откроется также 25 территориальных органов со штатом в 2,5 тысячи человек, а затем - региональные подразделения (в 120 отделениях будет работать больше 16 тысяч специалистов).

Они будут на местах решать вопросы выделения соцпомощи и субсидий, в том числе, проводить верификацию получателей.

Марина Лазебная анонсировал также "оптимизацию" штата соцработников, то есть, часть госслужащих уволят, но какую именно- пока неясно.

Два губернатора и глава "Укрзализницы"

Кабмин 26 августа принял также несколько важных кадровых решений.

Был утвержден новый глава "Укрзализницы". Им стал Владимир Жмак, который ранее прошел конкурс и был согласован с набсоветом УЗ.

Член набсовета Сергей Лещенко анонсировал назначение Жмака еще неделю назад.

Владимир Жмак является одним из учредителей компании "Киевстар", долгое время работал на руководящих должностях в компании ТНК-ВР и до недавнего времени возглавлял набсовет аэропорта "Борисполь". Жмак также год работал первым замом экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, но затем подал в отставку.

Правительство согласовало двух кандидатов на губернаторские кресла Черкасской и Кировоградской областей.

Напомним: не так давно Кабмин уже собеседовал на должность главы Кировоградской ОГА "агрария с Кировоградщины" Валерия Мищенко, и, несмотря на то, что тот откровенно "плавал" в вопросах управления, утвердил его. Но затем отозвал свое решения из-за "конфликта интересов" (кандидат имеет действующий бизнес в области, хоть и заявил, что передает его сыну).

Новый кандидат — Андрей Назаренко - также работает в агробизнесе. В последние 10 лет занимал пост заместителя гендиректора "Второго имени Петровского сахарного завода", а позже привлекал инвестиции под свинокомплекс.

Назаренко уже работал в структуре Кировоградской ОГА в 2010 году, занимал должность директора Центpа по инвестициям и развитию, а позже возглавлял КП "Региональная служба охраны и реставрации памятников градостроительства и архитектуры".

Еще раньше он служил по линии МИДа, в частности, был послом Украины в Корее.

Назаренко пришел на Кабмин более подготовленным, чем Мищенко. Правда, в свое видение будущего области уместил максимум стандартных для любого региона тем - борьбу с коронавирусом, подготовку к отопительному сезону, дорожное строительство.

Впрочем, правительству его выступление явно понравилось, и Назаренко согласовали.

Претендент на губернаторское кресло Черкасской области Сергей Сергийчук - киевлянин. Долгое время он был заместителем главы Днепровской районной администрации, а также советником руководитель аппарата Рады. До недавнего времени Сергийчук работал в структуре СБУ.

Опыт чиновника позволил ему прийти в Кабмин во всеоружии. Он запасся красочными слайдами, в которых представил свое видение развития Черкасщины. Темы те же - "большая стройка", отопительный сезон, больницы и борьба с коронавирусом. Со старта Сергийчук пообещал снизить тарифы на отопление, которые, по его мнению, завышены на 20-25%.