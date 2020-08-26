Список "Слуги народа" в Днепропетровский облсовет возглавил его нынешний глава Олейник
Нынешний председатель Днепропетровского облсовета Святослав Олейник стал во главе областного избирательного списка партии "Слуги народа".
Об этом в среду, 26 августа объявил во время визита в Днепр Владимир Зеленский, передает пресс-служба облсовета в Телеграме.
Кроме того, в первую пятерку списка вошли:
- Виктор Заворотний - президент и владелец корпорации "Агро-овен".
- Дина Мифтахутдинова - украинская гребчиха, завоевавшая серебряную олимпийскую медаль на Олимпиаде в Атланте.
- Александр Шефер - первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области, который занимается проектом "большое строительство".
- Лилия Гиренко - председатель общественной организации "Женщины плюс".
Напомним, сегодня стало известно, что, как и писала "Страна", кандидатом в мэры Днепра от президентской партии "Слуга народа" был объявлен главный врач областной больницы Сергей Рыженко, нынешний депутат облсовета от фракции Блока Петра Порошенко. А в мэры Кривого Рога пойдет директор принадлежащего Ахметову Центрального ГОКа Дмитрий Шевчик.
Ранее мы писали, что Садовой снова будет баллотироваться в мэры Львова, несмотря на свои обещания больше не идти на выборы.