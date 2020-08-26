Нынешний председатель Днепропетровского облсовета Святослав Олейник стал во главе областного избирательного списка партии "Слуги народа".

Об этом в среду, 26 августа объявил во время визита в Днепр Владимир Зеленский, передает пресс-служба облсовета в Телеграме.

Кроме того, в первую пятерку списка вошли:

Виктор Заворотний - президент и владелец корпорации "Агро-овен".

- президент и владелец корпорации "Агро-овен". Дина Мифтахутдинова - украинская гребчиха, завоевавшая серебряную олимпийскую медаль на Олимпиаде в Атланте.

- украинская гребчиха, завоевавшая серебряную олимпийскую медаль на Олимпиаде в Атланте. Александр Шефер - первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области, который занимается проектом "большое строительство".

- первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области, который занимается проектом "большое строительство". Лилия Гиренко - председатель общественной организации "Женщины плюс".

Напомним, сегодня стало известно, что, как и писала "Страна", кандидатом в мэры Днепра от президентской партии "Слуга народа" был объявлен главный врач областной больницы Сергей Рыженко, нынешний депутат облсовета от фракции Блока Петра Порошенко. А в мэры Кривого Рога пойдет директор принадлежащего Ахметову Центрального ГОКа Дмитрий Шевчик.

Ранее мы писали, что Садовой снова будет баллотироваться в мэры Львова, несмотря на свои обещания больше не идти на выборы.