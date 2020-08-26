В четверг, 27 августа, в Украине будет преобладать сухая погода, дожди пройдут в северных областях и немного на западе.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В Украине 27 августа дожди пройдут преимущественно в северных областях. Немного затронет западную часть. На остальной территории сухо", - написала Диденко.

По ее словам, температура воздуха в западных и северных областях ожидается невысокая, +20...+25 градусов. На юге, востоке и в большинстве центральных областей будет очень тепло, +26...+31 градус.

В Киеве, по данным синоптика, в четверг ожидается дождь и около +23 градусов. Потепление придется на выходные.

Напомним, Житомир затопило после сильного ливня, который шел полчаса.

Также мы писали о том, что в Киеве и пригороде мощный ливень затопил улицы и переходы, остановил маршрутки.