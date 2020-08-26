В четверг на севере Украины будет дождливо, а на востоке жарко - синоптик
В четверг, 27 августа, в Украине будет преобладать сухая погода, дожди пройдут в северных областях и немного на западе.
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"В Украине 27 августа дожди пройдут преимущественно в северных областях. Немного затронет западную часть. На остальной территории сухо", - написала Диденко.
По ее словам, температура воздуха в западных и северных областях ожидается невысокая, +20...+25 градусов. На юге, востоке и в большинстве центральных областей будет очень тепло, +26...+31 градус.
В Киеве, по данным синоптика, в четверг ожидается дождь и около +23 градусов. Потепление придется на выходные.
Напомним, Житомир затопило после сильного ливня, который шел полчаса.
Также мы писали о том, что в Киеве и пригороде мощный ливень затопил улицы и переходы, остановил маршрутки.