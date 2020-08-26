Участники комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти прокомментировали сегодняшнее заседание. На нем рассматривали обращение главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука об изменении постановления о местных выборах в части, которая касается неподконтрольного Донбасса.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Так, депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура сказал, что во время заседания было решено создать рабочую комиссию для изучения вопроса. Причём, по его словам, функции этой комиссии могут оказаться куда шире, чем решение по постановлению о местных выборах, которое просит оценить Кравчук.

"Это может быть временная специализированная комиссия для наработки законодательной базы, которая касается мирного процесса предусмотренного минскими договорённостями", - сказал Качура.

Первый замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Резников заявил, что никаких выборов на неподконтрольном Донбассе не будет.

По его словам, выборы нужно проводить, когда там не будет иностранных войск, когда будет проведено разоружение всех незаконных формирований. Что даст возможность приехать мониторинговой миссии и зафиксировать, что выборы там провели по украинским законам и конституции.

Леонид Кравчук сказал, что вопрос изменения постановления о местных выборах (в части невозможности из проведения в "ЛДНР" до передачи контроля над границей) ещё не решён. То есть, вероятность изменения постановления сохраняется.

"Я доволен результатами сегодняшнего заседание комитета где рассматривали мое обращение. Мнения были разными, так и должно быть. Говорили не про абстрактные вещи, а про конкретные шаги. Про ответственность. Главный вопрос был, это изменение четвертого пункта постановления о проведении местных выборов. Но можно в него вносить изменения или нет должна разобраться рабочая рабочая группа которую должны создать, о чем договорились на комитете", – заявил Кравчук.

Напомним, ранее ЦИК отменила выборы в местные советы на подконтрольных территориях Донбасса, что вызвало скандал среди самих жителей этих населенных пунктов, так среди правозащитников и политиков. Страна" отвечала на главные вопросы, связанные с отменой выборов в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, речь идет о письме Кравчука, в котором он предложил парламенту рассмотреть юридическую сторону вопроса о выборах на Донбассе. Спустя несколько дней после этого заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что парламент не получал никакого письма. Однако позже спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заявил, что парламент получил его и направил в комитеты для изучения.