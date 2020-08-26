В среде националистов скандал: они заявляют, что Петр Порошенко узурпировал "Марш защитников", который прошел по Киеву на День независимости.

Экс-президент возглавил одну из колонн вопреки просьбам ветеранов, а затем использовал марш для пиара своей партии.

Разбирались в этой истории.

Что заявили ветераны

Организация "Рух ветеранів України", которая курировала проведение Марша защитников, вчера подвела его первые итоги. Два длинных абзаца там посвящено критике Порошенко и "Европейской солидарности".

"Небольшое удивление вызвало появление в последних колоннах Марша Петра Порошенко. Из-за неоднозначного отношения к нему, как к бывшему президенту в ветеранской среде, представители Оргкомитета неоднократно передавали представителям его политсилы просьбу ВСЕХ организаторов воздержаться от прохождения во главе колонны "Справа Громад" (организация, подконтрольная Порошенко и его партии "ЕС" - Ред.).

Были получены четкие ответы, что просьба была услышана - и, как видим, полностью проигнорирована. Очевидно их слово, как политической партии, ничего не стоит, а жажда минутного пиара пятого президента важнее, чем просьба участников боевых действий.

Кроме того, очень странно выглядело "продавливание" главой колонны людей для освобождения дороги на Европейскую Площадь и движение собственной машины озвучки. В конце концов, это нарушение элементарных правил проведения массовых мероприятий с большим скоплением людей. Игнорирование просьбы "Руха ветеранов Украины" будет учтено при планировании следующих действий", - говорится в заявлении.

Накануне марша его организаторы декларировали, что он будет без политической пропаганды.

При этом сторонники Порошенко за несколько дней до шествия утверждали, что марш возглавит депутат от "Европейской солидарности" Михаил Забродский. А также глава "Украинской добровольческой армии" (УДА) Дмитрий Ярош.

Соответствующи ролик выложил в YouTube блогер-порохобот Алексей Петров.

После этого "Рух ветеранов" потребовал у "Европейской солидарности" опровергнуть это заявление. И подчеркнул, что никто вообще Марш не возглавляет - это мероприятие, у которого нет единого руководителя.

Правда, опровержения не последовало.

После обвинений от ветеранов многие начали критиковать Порошенко. В частности, претензии к Порошенко описал в Facebook волонтер Геннадий Друзенко.

"Петр Алексеевич не был бы собой, если бы не попытался использовать чужое мероприятие в личных целях... Именно "сымпровизированное" участие коробки ЕС (участники марша делились на "коробки", каждую из которых вела определенная организация - Ред.) создало хаос во второй половине колонны, которая формировалась так, чтобы Петра Алексеевича с его сторонниками не выгнали с марша ветеранов.

УДА, вместо 34 коробки, стала после "Азова" (известного своей "любовью" к Порошенко) и ОО "Центурия", которая также ориентируется на Билецкого. По сути Дмитрий Ярош нарушил предыдущие договоренности и прикрыл своими бойцами Петра Алексеевича и его свиту", - пишет участник марша.

По его словам, колонна Евросолидарности, вопреки регламенту, стала в конец марша ветеранов. А когда он дошел до Майдана, "коробка" ЕС двинулась дальше в сторону Европейской площади. Таким образом использовав заполненный ветеранами Майдан как массовку для фотографий Порошенко во главе "многотысячной колонны ветеранов".

"Более того, впереди сторонники Петра Алексеевича несли баннер с одним из официальных лозунгов партии ЕС: "С независимостью не шутят", который сейчас развешан в партийных цветах по всей Украине", - резюмирует Друзенко.

Экс-нардеп Сергей Лещенко считает, что свой митинг на Европейской площади, который состоялся после шествия, Порошенко использовал для записи видео материалов для грядущих выборов.

"Ветераны были использованы им как массовка для его пиара. На то, что во время митинга производилась съемка предвыборных роликов, указывало множество факторов:

— использование Петром Порошенко и наличие в кадре предвыборного лозунга его партии на местных выборах — "С независимостью не шутят"

— наличие возле Порошенко видеосуфлера для начитки наперед прописанного текста

— отсутствие на митинге другой партийной символики, кроме "Европейской солидарности"".

То есть претензия к Порошенко во-первых, в том, что он вообще появился во главе одной из колонн, хотя его просили этого не делать. А во-вторых - что использовал его для своего пиара и пытался создать впечатление, что возглавлял вообще всё мероприятие.

По крайней мере, именно так можно истолковать заявление на сайте "Европейской солидарности":

"Пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко с супругой Мариной прошли во главе колонны ветеранов войны против российской агрессии во время многотысячного Марша Независимости, который состоялся в центре Киева".

Также политсила бывшего президента разместила на своих партийных ресурсах фото с Майдана, где митинговали не только сторонники Порошенко, а представители всех организаций, составивших марш. На фотографию поставили партийный слоган "С независимостью не шутят".

Что говорят у Порошенко

Сторонники экс-президента заявляют, что он не нарушал главного правила - выноса партийной символики. А в остальном он имел право быть на марше, как и все.

"Справа Громад – НЕ политическая партия, а гражданское объединение сторонников ПП. И Петр Алексеевич имеет полнейшее право идти во главе коробки со своими сторонниками, ещё и в самом конце Марша. Ваши "передачки" имели бы силу, если бы вы договорились об этом лично с ПП. Это абсолютно независимая личность, принимающая самостоятельные решения. Борзые какие, ты смотри, решили, что они инвайтами на народное мероприятие вправе распоряжаться.

Я вам гарантирую, что если бы об этих ваших требованиях к Пороху стало известно до Марша, вы бы 3/4 участников не досчитались", - защищает экс-гаранта блогер Анна Оскомина, которая встречалась с Порошенко во время его президентства и называла "могучим разумом".

Также "Евросолидарность" попытался защитить экс-нардеп Андрей Левус. Он заявил, что партия предлагала накануне марша всем его участникам подписать "Меморандум единства". Однако на это пошли только близкие Порошенко организации - "Демсокира" и "Народный фронт" (чьи руководители Турчинов и Парубий сейчас вместе с "ЕС"). Остальные предпочли действовать по собственной программе.

Предложение подписать такой документ "ЕС" выдвигала еще за день до шествия. Однако понятно, почему никто на это не пошел: как наиболее организованная сила, партия Порошенко тогда бы уже официально стала хедлайнером Марша ветеранов. Чего ей сделать не дали.

Поэтому "Евросолидарность" вынуждена была делать вид, что возглавляет марш, двигаясь по сути в его хвосте.