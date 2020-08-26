На территории аннексированного Крыма нет гуманитарной катастрофы с водой для населения, а проблемы с водоснабжением промышленных и российских военных объектов должна решать сама Россия.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на своей странице в Facebook.

"Никаких оснований для "гуманитарной катастрофы" на полуострове из-за якобы недостатка воды не существует. Местные водные ресурсы способны удовлетворить хозяйственно-бытовые нужды населения. А проблему водообеспечения украденных промышленных, сельскохозяйственных и других предприятий, а также российских военных объектов пусть решает российская оккупационная власть", - написал Данилов.

Перед этим глава украинской делегации в ТКГ в Минске Леонид Кравчук заявил, что Украина могла бы возобновить водоснабжение в Крым, если там случится гуманитарная катастрофа.

Напомним, ранее премьер-министра Украины Денис Шмыгаль дал понять, что Украина пока не планирует поставлять воду в Крым.

До этого вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что возобновление поставок воды в Крым возможно только после возвращения Украине как Крыма, так и Донбасса.