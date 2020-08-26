Во Львове 25 августа избили блогера и политтехнолога Михаила Шпира. Перед этим его личные данные слили в сеть из-за видео, которое он опубликовал в Instagram: на нем он гулял по Ивано-Франковску и сравнивал празднование Дня Независимости в городе "сельскими гуляниями".

Об инциденте сообщает издание "Галицкие Деньги".

На видео видно как группа парней напала на Шпира, сбила его с ног и била его уже лежачего по голове.

Сам блогер также прокомментировал инцидент в Facebook и пообещал не оставить нападение безнаказанным.

"Львовские рагули, вы глубоко заблуждаетесь, если думаете, что на улице не было камер видеонаблюдения и что это дело не будет усилено множественными депутатскими запросами.

Вечная слава!" - написал он.

Отметим, что травля в адрес Шпира началась после того, как он опубликовал сториз, посвященную Дню Независимости в Ивано-Франковске, который он назвал "сельскими народными гуляниями". Личные данные блогера слили в сеть, а на его страницах в соцсетях стали появляться десятки оскорбительных комментариев.

Напомним, в Одессе мотоциклист сбил на зебре мать с двумя детьми. Над ним устроили самосуд и избили до потери сознания.

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