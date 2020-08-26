Сегодня четвертый день, как украинцы узнали о том, что лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко слегла в больницу с коронавирусом.

Журналисты и однопартийцы сообщают противоречивую информацию о том, как лечат 59-летнего политика, которая находится в тяжелом состоянии. Одни говорят, что ЮВТ подключена к аппарату ИВЛ, другие - заявляют, что ее жизнь спасает с помощью лекарств.

"Страна" собрала всю известную информацию о том, в каком состоянии сейчас находится Тимошенко и где могла подхватить ковид лидер "Батькивщины".

Что известно о коронавирусе у Юлии Тимошенко

Накануне Дня независимости, 23 августа, СМИ сообщили о том, что лидер "Батькивщины" заразилась коронавирусом. Указывалось также, что ковидом вместе с политиком заболели члены ее семьи - зять Артур Чечеткин и дочь Евгения. Обстоятельства, при которых Юлия Владимировна заразилась коронавирусом, не назывались, как не уточнялись и подробности о течении болезни.

Почти сразу же пресс-секретарь Юлии Тимошенко Марина Сорока подтвердила коронавирус у лидера "Батькившины". По ее словам, состояние у нардепа тяжёлое - температура 39. При этом Сорока отметила, что "Тимошенко получает интенсивный курс терапии, согласно протоколу лечения Covid"

При тяжелом течении заболевания пациенту с ковидом полагается отдельная реанимационная палата, обеспечение О2 (посредством ИВЛ и экстракорпорального метода насыщения крови кислородом (оксигенации). А среди антибиотиков - фавипиравир (в первый день) и ремдесивир. При резком ухудшении и пациентам из группы риска назначают тоцилизумаб. Что именно из протокольного лечения предписали Юлии Владимировне неизвестно.

В комментариях пользователи и коллеги поддержали Тимошенко. Так, экс-нардеп от Радикальной партии Андрей Лозовой написал, что "она сильная, оклемается", нардеп от "Евросолидарности" Ирина Геращенко пожелала "Выздоровления!" и отметила, что все "переживают за ЮВ".

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк написал "Поддерживаем и верим в скорое выздоровление ЮВ".

При этом, по словам спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, в Раде коронавирусом заболел еще один нардеп, что дает основания полагать, что заболел он в одно и то же время, что и Тимошенко. Разумков отказался называть фамилию того, с которым одномоментно заболела Тимошенко.

Некоторые СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что Тимошенко находится в реанимации и подключена к аппарату ИВЛ. Мол, медикам не удается сбить температуру ниже 39 градусов. А Женя Тимошенко и ее муж Артур Чечеткин переносят болезнь в легкой форме.

Сведения соратников Тимошенко о ее здоровье разнятся, но они отмечают, что состояние тяжелое.

По состоянию на 25 августа, когда "Страна" связалась с соратницей и подругой Тимошенко Александрой Кужель, стало известно, что Тимошенко с высокой температурой какое-то время находилась не в больнице, а дома.

"Мы все очень переживаем. Как только узнала, позвонила руководителю офиса. Говорят, у Юлии Владимировны высокая температура. Но она не в больнице, а дома. Сегодня еще в офисе не была, оперативную информацию не знаю", - сообщила "Стране" Кужель.

26 августа в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко сказал о критическом состоянии и нахождении политика на вентиляции легких, но опроверг информацию о том, что Тимошенко подключена к ИВЛ.

"Люди в критическом состоянии, которых нужно спасать с того света, подключаются к аппарату ИВЛ. Юлия Тимошенко в критическом состоянии, у нее высокая температура, она принимает все соответствующие протоколу меры для вентиляции легких, но это не аппарат ИВЛ", - сообщил Ивченко.

Нардеп от "Батькивщины" Сергей Власенко заявил, что "Юлия Владимировна переносит болезнь так же, как и десятки тысяч украинцев, которые также болеют ковидом", поэтому пожелал всем "здоровья, здоровья и еще раз здоровья". Впрочем, акцент его выступления был сосредоточен не на болезни Тимошенко, а на том, что сегодняшняя украинская власть ничего не делает, чтобы преодолеть пандемию.

Как давно лидер "Батькивщини" не появлялась на публике

Последний раз Юлия Тимошенко появлялась к кругу широкой публики в начале месяца. 3 августа она давала пресс-конференцию СМИ о создании специальной парламентской миссии, которая сможет проложить реальный путь к миру.

Последнее ее публичное заявление было сделано 8 августа, когда она огласила о старте предвыборной кампании своей партии, члены которой будут участвовать на местных выборах 25 октября. Тогда Юлия Тимошенко записала ролик во дворе офиса партии, представив кандидата на пост мэра Киева от их политсилы Алексея Кучеренко и лозунг партии - "Единая надежная команда".

Судя по видео, вместе с Тимошенко присутствовали порядка 20 членов команды. Правда, не исключено, что видео могли записать и гораздо раньше, чем опубликовали.

После этого она пропала с радаров до 24 августа, когда опубликовала пост с поздравлением в честь 29-летия независимости Украины.

"Сейчас мне немного тяжело писать этот пост, потому что "вирус, которого нет" - таки есть. Поэтому у меня к вам большое пожелание: берегите себя! Вы все очень важны, вы все очень нужны, вы - неповторимы и лучшие! Спасибо каждому, кто беспокоится обо мне. Ваша поддержка придает силы! Боремся - преодолеем!" - написала она.

Отметим, что после того, как в Раде узнали о болезни Юлии Владимировны, в зале на внеочередном заседании присутствовало заметно меньше нардепов от фракции "Батькивщина". Часть из них ушла на самоизоляцию.

Некоторые в чатах обсуждали новость про заражение Тимошенко. Например, Сергей Литвиненко (из "Слуги народа") вел переписку с абонентом, подписанным как Сергей Евтушок ("Батькивщина").

"Привіт братику. Тебе щось не наблюдаю на работі. Ти від мамки случайно не підхопив Covid-19", - пишет Евтушок. На что Литвиненко ответил, что вроде бы не болен, но побудет на самоизоляции.

Нардепы переписываются о коронавирусе. Фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Напомним, одним из первых от фракции "Батькивщина" коронавирусом заболел нардеп Олег Мейдич. 19 мая стало известно, что у него диагностировали Сovid-19, из-за чего вся фракция "Батькивщина" с 20 по 25 мая ушла на самоизоляцию и не участвовала в пленарных заседаниях Рады.

Олег Мейдич переболел коронавирусом и уже в "строю"

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