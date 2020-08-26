В Киеве на улице Дарвина во французском салоне красоты произошло ограбление. Вечером во вторник, 25 августа, грабитель зашел в помещение и стащил из кассы пять тысяч гривен.

Об этом сообщает корреспондент "Страны", в среду, 26 августа.

По информации наших источников в правоохранительных органах, около 19.00 в салон, который находится в в Печерском районе, зашел неизвестный мужчина средних лет. После чего он поинтересовался у администратора стоимостью услуг и осмотрелся вокруг. А потом, улучив момент, выхватил из кассы около пяти тысяч гривен и бросился бежать.

В этот момент, в салоне были одни женщины, поэтому догонять грабителя они побоялись и сразу вызвали полицию. Вероятно, злоумышленник рассчитывал на большую сумму "улова", поскольку в салоне проводят различные дорогостоящие косметологические процедуры, цена которых за сеанс достигает 30 тысяч гривен и выше. Однако, он не учел, что не вся выручка хранится в кассе.

По заявлению администратора салона красоты, полиция завела уголовное производство по ч.1 ст.186 УК Украины - грабеж. Виновнику грозит до шести лет тюрьмы.

Ранее мы писали об ограблении в Одессе женщин из Николаева двумя людьми из Ивано-Франковска. За нападение парни могут на двенадцать лет сесть за решетку.

Также сообщали, что в Киеве у водителя маршрутки во время драки с пассажиром украли кассу. Сколько точно было денег водитель не считал, но обратился в полицию с заявлением где указал, что у него выкрали всю выручку за день - более двух тысяч гривен.