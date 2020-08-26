Во вторник, 25 августа, полиция Ингульского отдела Николаева задержала мужчину, который сообщил о "минировании" поезда "Николаев-Киев".

Об этом в среду сообщила пресс-служба полиции Николаевской области.

Как отмечается, анонимное сообщение о минировании поезда поступило в 22:00. Состав пришлось срочно остановить на станции Явкино Баштанского района. В результате из поезда были эвакуированы около 700 пассажиров.

На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы Баштанского и Ингульского отделов полиции, взрывотехники, кинологи, "скорая" и спасатели ГСЧС. Специалисты взрывотехнического подразделения ГУНП в Николаевской области и кинолог со служебной собакой провели тщательный осмотр вагонов. К счастью любых предметов или устройств, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан, не выявлено.

"Лжеминер" был найден спустя несколько часов. Им оказался 36-летний житель Черниговской области. По его словам, он ехал домой из Херсонской области, где находился на отдыхе. Доехал до Николаева и в 21:20 должен был сесть на поезд, но опоздал. Таким образом и решил остановить поезд. Мобильный телефон, с которого злоумышленник, вероятно, совершил звонок, полицейские изъяли.

Начато уголовное производство. Согласно санкции инкриминируемой статьи (часть 1 статьи 259 УК Украины«Заведомо ложное сообщение об угрозе опасности граждан»,) мужчине грозит от двух до шести лет заключения.

Напомним, недавно в Киеве поймали и арестовали до суда лжеминера фуникулера.

Также мы писали, что в столице был задержан "минера" станции метро "Вокзальная".