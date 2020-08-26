Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 26 августа, во время визита в Днепр пообедал в местном "Макдональдсе". Компанию ему составили глава Офиса президента Андрей Ермак, губернатор Днепропетровщины Александр Бондаренко и глава облсовета Святослав Олейник. Обедающая четверка попала на фото, которое опубликовал на своей странице в соцсети нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Черный.

"Вы все равно мне не поверите, но я встретил их в Макдональдсе случайно", - подписал нардеп опубликованное фото.

Как сообщили очевидцы с места событий, никто не был готов к тому, что Зеленский поедет в "Макдональдс".

"Сотрудники фастфуда не знали, что приедет Зеленский. Все столики были заняты посетителями, не было много охраны, можно было спокойно зайти и поесть", - рассказал "Стране" один из очевидцев и добавил, что тем временем на улице собралось много желающих сфотографироваться с президентом.

Также возле "Макдональдса", где обедал Зеленский, видели заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко и главу Укравтодора Александра Кубракова.

Посещение Зеленским "Макдональдса" попало на видео. На кадрах можно рассмотреть, что обед в ресторане быстрого питания обошелся гаранту почти в 240 гривен - сумму, которая немногим не дотягивает до 277 грн, то есть размера повышения минималки с 1 сентября. Зе заказывал 12 наггетсов, порции соусов чили и несколько бургеров.

Напомним, президент Зеленский уже не впервые попадает на "случайные" фото во время рабочих поездок.

В частности, запечатленный на фото кофе-брейк в закрытой на карантин кофейне Хмельницкого обернулся для президента и сотрудников его офиса штрафами по 17 тысяч гривен каждому. А в начале июля в Одессе Зеленский вместе с Ермаком купались на пляже Ланжерон.