Кабинет министров Украины назначил сразу несколько чиновников на должности в государственных ведомствах. В частности, нового руководителя получила Укртрансбезопасность.

Соответствующее решение в среду, 26 августа, приняло правительство в ходе очередного заседания.

Так, председателем Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) стал Егор Прокапчук.

Первым заместителем председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино назначена Юлия Шевчук.

Кроме того, правительство определилось с кандидатурой на должность заместителя председателя Национального агентства Украины по вопросам государственной службы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Этот пост занял Алексей Михайлов.

Видео: YouTube/ КабМін

Стоит отметить, что сегодня Кабмин и другие кадровые решения. Так, новым руководителем "Укрзализныци" стал глава набсовета аэропорта "Борисполь" Владимир Жмак. Кроме того, Кабмин согласовал назначения Сергея Сергийчука и Андрея Назаренко, которых предложил Офис президента на должность глав Черкасской областной государственной администрации (ОГА) и, соответственно, Кировоградской ОГА.

Ранее мы писали, что предшественник Прокапчука на должности главы Укртрансбезопасности Михаил Ноняк был уволен Кабмином еще сентябре 2019 года.