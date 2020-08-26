На сегодняшнем заседании Кабинет министров согласовал назначения Сергея Сергийчука и Андрея Назаренко, которых предложил Офис президента на должность глав Черкасской областной государственной администрации (ОГА) и, соответственно, Кировоградской ОГА.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 26 августа.

Отметим, Сергей Сергийчук до назначения работал в Службе безопасности Украины и на государственной службе. Среди его приоритетов - снижение тарифов, запуск поезда Черкассы - Киев, качественный интернет в области, снос незаконных объектов на берегу Днепра.

Сергей Сергийчук. Фото: regionews.ua

Андрей Назаренко до 2010 года занимался дипломатической карьерой за рубежом. С 2010 года живет на территории Кировоградской области. Кандидат намерен привлечь инвестиции в переработку и сохранение сельхозпродукции, создать новые рабочие места, повысить качество питьевой воды и построить диагностические центры.

Андрей Назаренко. Фото: 24.ua

Напомним, 5 июня Кабинет министров согласовал отставку Андрея Балоня с должности главы Кировоградской ОГА после того, как он был задержан "на горячем" во время получения крупной взятки.

На его должность правительство должно было назначить агрария Валерия Мищенко, однако позже изменило свое решение. Это связано с тем, что он является владельцем бизнеса, поэтому и возник конфликт интересов.