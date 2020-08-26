Правительство Украины назначило руководителем "Укрзализныци" главу набсовета аэропорта "Борисполь" Владимира Жмака.

Соответствующее решение было принято во время заседания Кабинета министров в среду, 26 августа, передает "Интерфакс-Украина".

"Он был избран на открытом конкурсе наблюдательным советом. Он проходил абсолютно все собеседования, это был открытый конкурс", – прокомментировал это назначение премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду.

Напомним, наблюдательный совет "Укрзализныци" 12 августа поддержал кандидатуру Жмака на должность главы компании.

Жмак был назначен членом набсовета "Борисполя" в мае 2019 года. С 2015-го по 2016 год был первым замглавы Одесской облгосадминистрации. Занимал руководящие посты в структурах группы "ТНК-BP", которая входила в список десяти крупнейших частных нефтяных компаний мире по объему добычи. Как советник президента крупнейшего в Украине мобильного оператора "Киевстар" отвечал за развитие новых направлений бизнеса и комплаенс. В течение семи лет входил в набсовет "Киевстара". Член совета Европейской бизнес-ассоциации (EBA) с 2012-го по 2014 год.

Как отмечает Телеграм-канал "Политика Страны", Жмак был первым заместителем Михаила Саакашвили на посту губернатора Одессы и его однокашником.

По слухам, для его назначения Саакашвили пришлось приложить определенные усилия. Кроме того, его кандидатуру поддержал министр инфраструктуры Владислав Криклий - со Жмаком он уже давно работает, так как он был членом набсовета "Борисполя".

"Теперь видимо Шмак будет демонстрировать "реформы" на "Укрзализныци". Под разговоры о них традиционный распил проводить сподручнее. Доказано опытом всех последних лет", - пишет канал.

Как сообщалось, набсовет "УЗ" открыл конкурс на пост главы правления в феврале 2020 года, в нем приняли участие около 100 кандидатов. В данный момент и.о. главы правления "УЗ" является Иван Юрик.