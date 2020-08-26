Запрет на въезд иностранцев в Украину будет действовать с 00:00 29 августа до 00:00 28 сентября. При этом туристы смогут въехать на территорию государства транзитом.

Такое решение в среду, 26 августа, украинское правительство приняло в ходе очередного заседания.

Так, ограничение на въезд в Украину не будет касаться иностранцев, имеющих разрешение на проживание, которые являются членами международных и гуманитарных миссий, тех, кто въезжает в страну транзитом, является водителем грузовых транспортных средств, инструктором государств-членов НАТО, культурным деятелем, имеющим приглашение от учреждения культуры, а также ряда других категорий лиц.

Напомним, что данное решение Кабмин принял на фоне активного распространения коронавируса в стране. По данным на утро среды, 26 августа, в Украине зафиксировано 1 670 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19. За время эпидемии в стране выявлено 110 085 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

Ранее мы писали, что Кабинет министров Украины решил продлить адаптивный карантин в Украине на два месяца - до 31 октября 2020 года.