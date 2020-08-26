Заболевшая коронавирусом лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая попала в больницу, не подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом заявил народный депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, сообщения о том, что Тимошенко подключена к ИВЛ являются "ложью", а Тимошенко в "критическом состоянии" лечат иначе.

"Люди в критическом состоянии, которых нужно спасать с того света, подключаются к аппарату ИВЛ. Юлия Тимошенко в критическом состоянии, у нее высокая температура, она принимает все соответствующие протоколу меры для вентиляции легких, но это не аппарат ИВЛ", — сообщил он.

Ивченко отметил, что речь идет о "соответствующих прочих аппаратах, которые нужно использовать в соответствии с протоколом". Что именно имеется в виду, он не уточнил.

Напомним, 23 августа стало известно, что Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом вместе с зятем и дочерью. Позже ее состояние подтвердила пресс-секретарь.

Вчера СМИ со ссылкой на источники сообщили, что политик находится в стабильно тяжелом состоянии. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

При этом стало известно, что помимо Тимошенко, Covid-19 болеет еще один нардеп.