В Украине официально разрешили использовать феминитивы (названия профессий, обозначающие, что специалист - женщина) в кадровой документации.

Соответствующие изменения внесли в классификатор профессий. Получается теперь по желанию в трудовую книжку могут внести запись "социологиня", "инженерка", "верстальщица" и др.

Разбирались, как в Украине узаконили феминитивы, как их правильно произносить, что пишут в соцсетях и как обстоят дела в других странах.

От правописания до кадровой документации

О том, чтобы использовать названия профессий в женском роде в Украине говорят в последние годы. Сторонники нововведения поясняют, что это необходимо, чтобы женщины стали видимы в обществе, что это подчеркнет их роль в профессиях, которые долго считались сугубо мужскими. Оппоненты считают феминитивы искусственным изменением языка, нарушением лингвистических норм и даже проявлением сексизма - в угоду политкорректности.

Некоторые украинские предприятия и организации уже используют феминитивы, но раньше их нельзя было отражать в документации. Так, в 2018 году ГСЧС обязала пресс-службу использовать новые названия профессий. Был утвержден специальный словарь. Он содержит десятки названий профессий, которые ранее считались мужскими, но на деле их представителями являются и женщины. В качестве примеров приводились такие наименования, как: спасательница, пожарная, пресс-офицерка.

Как пояснили в МВД, словарь поможет использовать верные термины и артикулирует женщин во всех общественных процессах.

В 2019 году феминитивы были закреплены в новом украинском правописании. Новые нормы орфографии разрешили их использовать.

В 2020 году феминитивы разрешили в кадровой документации. Правда, пока это не обязательное правило. Их могут употреблять по желанию работника. Об этом говорится в приказе Минэкономики от 18 августа, опубликованном на сайте ведомства.

"В КП профессиональные названия работ приводятся в мужском роде, кроме названий, которые используются исключительно в женском роде (экономка, нянька, горничная, сестра-хозяйка, швея). Согласно потребности пользователя, при внесении записи о названии работ в кадровую документацию отдельного сотрудника, профессиональные названия работ могут быть адаптированы для обозначения женского пола гражданина, который выполняет эти работы... Например, инженер - инженерка, станочник широкого профиля - станочница широкого профиля, социолог - социологиня", - говорится в приказе.

Скриншот приказа

Директорка и продавчиня. Как это будет звучать

Четких правил и перечня названия профессий для женщин нет, поэтому встречаются разные варианты одних и тех же феминитивов, например, "членка" и "членкиня".

Но в правописе перечислены нормы, которые подсказывают, как образовывать новые термины.

В правописании говорится, что от существительных мужского рода существительные для обозначения лиц женского пола обозначают с помощью суфиксов -к-, -иц-(я), -ин-(я), -ес- и др.

Самым употребляемым является суффикс -к-, поскольку он совмещен с разными типами основ. Например, а́вторка, диза́йнерка, дире́кторка, реда́кторка, співа́чка, студе́нтка, фігури́стка.

Суффикс -иц-(я) присоединяют прежде всего к основам на -ник: верста́льниця, набі́рниця, пора́дниця та -ень: учени́ця.

Суффикс-ин - (я) соединяют с основами на -ець: кравчи́ня, плавчи́ня, продавчи́ня, на приголосний: майстри́ня, філологи́ня; бойки́ня, лемки́ня.

Суффикс -ес- редкоупотребляемый: дияконе́са, патроне́са, поете́са.

Что пишут в соцсетях

Ведущая блога "Ясно.Понятно" Олеся Медведева написала, что лучше не использовать никаких феминитивов, чем те, которые постоянно используюь - типа "врачиха" и "училка".

"Про феминитивы, которые недавно узаконили. Еще с детства помню парочку самых противных - врачиха, а еще училка, психологичка и воспиталка. Лучше никаких, чем такие. И прошу меня не феминитивить. У меня с самоуважением и ЧСВ все ок и без этого" - написала она.

Журналист Юрий Ткачев написал, что феминитивы - это и есть воплощенный сексизм.

"..и о феминитивах. Мне одному кажется, что на самом деле эти ваши феминитивы - это и есть воплощённый сексизм?

Ну то есть вот так мы говорим: инженер Петров и инженер Сидорова. Типа, инженер и инженер. Пофигу нам, какого он пола, абы работу свою знал. Так?

А тут получается, что надо делать различия. Мол, инженер Петров - это одно дело, а инженерка Сидорова - совсем другое. И с Петрова, допустим, спрашивать по-полной, он же инженер, а с Сидоровой - ну, типа, ладно, пусть знает, где в розетке плюс, а где минус, и хватит с нее, она же не инженер, а инженерка. Ну, так же получается?

Короче, если эта ваша тема - за равенство полов, то с феминитивами получается, что не получается.

Или это у меня какие-то ватные тоталитарные сексистские стереотипы в голове?"

Что в других странах

Лингвисты отмечают, что гендерный вопрос назрел, поскольку большинство мировых диалектов развивалось по пути андроцентризма. Например, во многих европейских языках понятия "мужчина" и "человек" обозначаются одним словом, что нашло отражение в обозначении профессий. Например, man в английском, Mann - в немецком, homme - во французском.

Теперь же в некоторых странах задумываются об изменении существующего пордка.

Например Французская академия, которая регулирует чистоту языка, признала правомерность употребления феминитивов для обозначения профессий. Французская академия сообщила, что любые изменения, у которых есть цель признать в языке место женщины в современном обществе, можно принять, если они не противоречат элементарным и основополагающим правилам языка. Члены академии назвали это явление "естественной эволюцией" французского языка, хотя еще не так давно называла такие изменения "варварскими".

Национальная ассамблея Франции еще до решения Академии постановила обозначать феминитивами посты, занимаемые женщинами. Несколько лет назад один французский депутат даже был оштрафован почти на 1400 евро за то, что во время сессии обратился к председательнице Madame le président (госпожа президент) вместо оборота Madame la présidente (госпожа президентка).

В США, Великобритании, Канаде, где говорят на английском, разворачиваются целые дискуссии о дискриминации по разным признакам: пол, возраст, цвет кожи. Там собираются перейти не просто к феминитивам, а готовят нейтральную терминологию в названиях профессий.

Например, запретить гендерно-окрашенные термины собирается Королевский флот Великобритании. Сексизм усмотрели в таких словах, как "беспилотный" (unmanned), "рабочая сила" (manpower), "моряк" (seaman), поскольку в них используется корень "man" (мужчина).

Считается, что изменения помогут новобранцам женского пола не чувствовать себя исключенными. Например, "seaman" могут заменить на гендерно нейтральный термин "sea-person".

От термина "seaman" уже отказался Королевский флот Канады, отчасти из-за его "двойного смысла".

Усредненными словами собираются заменить и названия других профессий: fireman превратится в firefighter, а salesman в salesperson или custom engineer.

То есть Украина здесь идет в фарватере западных трендов гендерного равноправия.