В Черновцах полностью остановлено движение общественного травспорта из-за попадания облцентра в "красную" зону по уровню заболеваемости коронавирусом. Остановку инициировала местная полиция. Сначала прекратили движение местные троллейбусы. Об этом на своей странице в соцсети сообщает Черновицкое троллейбусное управление.

"По требованию полиции Черновицкое троллейбусное управление прекращает все перевозки", - говорится в сообщении.

Вслед за троллейбусами, около полудня, остановились автобусы и маршрутки, пишет местное издание АСС.

"К сожалению, несмотря на принятое решение городского совета, полиция прикладывает максимум усилий, остановила, парализовала движение общественного транспорта в Черновцах. Мы вынуждены приостановить работу общественного транспорта. Они выполняют решения не органов местного самоуправления, а решения органов исполнительной власти. Как только будет принято какое-то другое решение, мы сообщим", - сказал заместитель Черновицкого городского головы Дмитрий Сирман.

С 24 августа Черновцы и два района Буковины оказались в "красной" зоне по распространению коронавируса по решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Однако власти Черновцов после протестов местных жителей решили не ужесточать карантин.

Также мы сообщали, что в Черновцах от коронавируса умер 76-летний итальянец.