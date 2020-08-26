Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) рассмотрит запрет массовых мероприятий во время празднования еврейского Нового года в Умани.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина, в среду, 26 августа.

"Обращаюсь к Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, чтобы завтра мы рассмотрели запрет массовых мероприятий во время празднования Рош ха-Шана", - сказал он.

Напомним, этом году из-за коронавируса и карантина мэр Умани Александр Цебрий выступил против того, чтобы хасидов-паломников пускали в город. Он даже ночевал под Офисом президента, чтобы обратить внимание властей на проблему.

Впрочем, его идея не получила поддержки в еврейской общине, представители которой заявили, что все равно намерены прибыть в Умань в 2020 году.

После чего Минздрав Израиля просил хасидов отказаться от этой поездки по той же причине - из-за эпидемиологической ситуации в Украине.

А Офис президента в ответ на это заявил, что в 2020 году наша страна по просьбе правительства Израиля ограничит прибытие паломников на празднование Рош ха-Шана.