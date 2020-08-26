На заседании в среду, 26 августа, Кабмин запретит работу развлекательных заведений в Украине в связи с ситуацией с коронавирусом.

Об этом в ходе заседания заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"По предложению министра внутренних дел правительство рассмотрит запрет на работу развлекательных заведений", - сказал Шмыгаль.

Запрет коснется работы ночных клубов, дискотек и тех развлекательных заведений, где абсолютно не соблюдаются карантинные требования, однако не будет распространятся на заведения питания.

"Мы говорим о запрете работы ночных клубов, дискотек и тех развлекательных заведений, где абсолютно не соблюдаются карантинные требования. Я также просил и буду просить полицию применять жесткие меры к тем заведениям, которые благоприятствуют распространению коронавируса среди молодых людей в Украине", - сказал премьер.

Напомним, также Кабмин сегодня продлил карантин в Украине до ноября.

Также мы писали, что по решению правительства Украина закрывает въезд иностранцам до конца сентября.