Кабинет министров Украины решил продлить адаптивный карантин в Украине на два месяца - до 31 октября 2020 года.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 26 августа.

"Зонирование территорий по цветам будет действовать как минимум до 1 ноября. До 31.10 мы продлим карантин", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что кроме этого решения, из-за резкого роста заболеваемости в Украине, еще предлагается ужесточить ограничительные меры в регионах "зеленой" зоны.

"В частности, запретить проведение дискотек, работу развлекательных заведений, ночных клубов, деятельность общепитов с организацией досуга. Также мы отработали с Минкультуры запрет проведения концертов, помимо тех, которые проводят учреждения культуры, и кроме тех, для которых концертная деятельность в течение года является основным видом работы", - пояснил Степанов.

Кроме того, по словам министра здравоохранения, местным органам разрешили контролировать тех, кто находится на самоизоляции или обсервации с помощью приложения "Дій вдома".

"Также предлагается продлить для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режим чрезвычайной ситуации до 31 октября 2020 года", - добавил Степанов.

Напомним, ранее Кабмин продлевал действие адаптивного карантина до 31 августа при этом поделив страну на четыре зоны в зависимости от степени распространения инфекции: "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную".

После чего "Страна" подробно рассказывала о том, как украинские регионы будут делиться на соответствующие "зоны".