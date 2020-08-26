Как и писала "Страна", кандидатом в мэры Днепра от президентской партии "Слуга народа" был объявлен главный врач областной больницы Сергей Рыженко, нынешний депутат облсовета от фракции Блока Петра Порошенко.

Об этом стало известно во время визита президента Владимира Зеленского в Днепр в среду, 26 августа.

Отметим, что ранее также рассматривалась кандидатура на эту должность Максима Бужанского, однако она, очевидно, не прошла.

В мэры Кривого Рога вместо замглавы фракции СН Юрия Корявченко (Юзик) пойдет директор принадлежащего Ахметову Центрального ГОКа Дмитрий Шевчик. О чем также "Страна" писала ещё вчера.

Кандидат в мэры Кривого Рога Дмитрий Шевчик. Фото: Facebook

Кандидатом от партии на выборы в областной совет стал нынешний глава облсовета Днепра Святослав Олейник.

Глава облсовета Днепра Святослав Олейник.Фото: Facebook

Напомним, ранее "Страна" уже подробно писала о том, кого партия Зеленского будет выдвигать в мэры его родного города.

Также ранее стало известно, что Садовой снова будет баллотироваться в мэры Львова, несмотря на свои обещания больше не идти на выборы