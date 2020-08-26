На съезде партии "УДАР" в среду, 26 августа, мэр Киева Виталий Кличко представил свою команду, с которой он намерен идти на местные выборы осенью.

Трансляция мероприятия ведется в Facebook.

Так, в Киевсовет от партии Кличко будут баллотироваться сурдопереводчик Леся Петровская, которая работает с ним на онлайн-брифингах, адвокат Алексей Шевчук, нардеп VIII созыва от "Удара" Оксана Юринец, руководитель департамента молодежи и спорта КГГА Юлия Хан, начальник управления по вопросам гражданской защиты КГГА Роман Ткачук, футболист и ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский, известный как бывший вратарь "Динамо".

По словам мэра Киева, его партия пойдет на выборы самостоятельно, однако она открыта к сотрудничеству с демократическими политическими силами.

Напомним, по результатам последних соцопросов, в Киевсовет проходят 7 партий. Лидируют "Удар", "Слуга народа" и "Оппоплатформа".

Также мы писали о том, что городской голова Киева Виталий Кличко имеет наивысший рейтинг среди всех кандидатов на пост городского головы.