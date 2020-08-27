27 августа до 12:00 станут известны списки рекомендованных к зачислению на бюджет. После этого абитуриентам нужно будет предоставить в выбранный вуз оригиналы документов, чтобы их включили в указ к зачислению.

Собрали полезную информацию, где посмотреть списки, что делать дальше и какие вузы и специальности были самыми популярными в этом году.

Где посмотреть списки

Списки опубликуют на сайтах вузов,

на сайте Vstup.edbo.gov.ua (единая государственная электронная база),

на сайте Вступ. Освiта.ua, выбрав нужный регион, вуз и специальность,

на информационных стендах приемных комиссий университетов,

еще один популярный ресурс (тут можно найти информацию по фамилии абитуриента), это Абит поиск.

Также абитуриенты смогут увидеть, поступили они или нет на определенную специальность, в личных электронных кабинетах. Те, кто прошел и включен в список рекомендованных к зачислению, напротив заявления увидят надпись "Рекомендовано". У тех, кто не, кто не поступил - останется отметка "Допущено", которая появилась после подачи заявления. Такие абитуриенты смогут автоматически принять участие конкурсе на контракт.

Что делать тем, кто прошел на бюджет

Место в списке рекомендованных к зачислению еще не значит, что абитуриент поступил. Для этого до 18:00 31 августа нужно подать оригиналы документов в выбранный вуз:

- копию документа, удостоверяющего личность,

- оригинал документа об образовании с приложением,

- копию военно-учетного документа (для мальчиков),

- сертификат ВНО,

- 4 цветных фото размером 3*4 см,

А также другие документы, если они предусмотрены правилами приема учебного заведения.

Если все условия будут выполнены, то до 5 сентября в электронном кабинете статус заявления изменится на "Включено до наказу". Если абитуриент не принесет документы, например, предпочтя другой вуз, то статус изменится на "Исключен из списка рекомендованных".

До 30 сентября в вузы зачислят тех, кто будет учиться на контракте.

Самые популярные вузы 2020 года

Минобразования накануне обнародовало список самых популярных украинских вузов по количеству поданных заявлений. Традиционно самым большим спросом пользовались столичные вузы, а также университеты Львова и Харькова.

Киевский национальный университет им. Шевченко – 56 336,

Национальный технический университет "Киевский политехнический институт им. Сикорского" – 46 714,

Львовский национальный университет им. Франко – 46 268,

Национальный университет "Львовская политехника" – 42 451,

Киевский национальный торгово-экономический университет – 40 818,

Национальный авиационный университет – 33 056,

Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический университет им. Гетьмана" – 27 775,

Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина – 27 625,

Национальный педагогический университет им. М. П. Драгоманова – 23 541,

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 22 013.

Самые популярные специальности 2020 года

По данным МОН, топ-10 специальностей по количеству поданных заявлений в этом году выглядит так:

081 Право – 116 689,

073 Менеджмент – 92 147,

035 Филология – 76 708,

122 Компьютерные науки – 63 410,

014 Среднее образование – 62 676,

051 Экономика – 50 841,

121 Инженерия программного обеспечения – 47 038,

072 Финансы, банковское дело и страхование – 46 844,

053 Психология – 43 791

075 Маркетинг – 42 379.