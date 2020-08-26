Третья попытка поднять затонувший у пляжа "Дельфин" в Одессе танкер Delfi оказалась успешнее, чем две предыдущих. Сегодня судно, потерпевшее крушение еще в 23 ноября 2019 года, удалось поставить на киль. Об этом на своей странице в соцсети написал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Сегодня полузатонувшие танкер был поставлен на ровный киль. Следующий этап - визуальный осмотр корпуса, герметизация и ремонт судна", - написал министр.

Также он поблагодарил работу специалистов ООО "Краншип", которые осуществляют подъем танкера.

"Благодарен за работу специалистам ООО "Краншип", которые добровольно согласились поднять танкер и работают сейчас 24/7. А также в очередной раз ООО "Бруклин-Киев" за инициативу профинансировать эти работы", - добавил Криклий.

Фото: dumskaya.net

Напомним, в ночь на 23 ноября 2019 года к одесскому пляжу "Дельфин" прибило штормом малый танкер Delfi с тремя украинцами на борту. Судно терпело бедствие в Одесском заливе несколько часов, не пытаясь зайти в порт, и не подавало сигналов SOS. В результате танкер совершил навал бортом на волнорез. Экипаж пришлось эвакуировать в сложных условиях - все трое моряков были госпитализированы с обморожениями в одесские больницы.

Вблизи затонувшего судна сотрудники экологической инспекции выявили загрязнение воды и воздуха. Допустимые экологические показатели превышены в 15 раз. Несмотря на загрязнение, власти города разрешали одеситам купаться неподалеку от судна. Туристы воспользовались возможностью и вовсю фотографировались на фоне танкера.

Примечательно, что ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе совещания у президента Зеленского заявил, что "при условии ясной погоды и отсутствия волн работы будут завершены до 20 июля". Однако, этот дедлайн был сорван.

Так, предпринимались как минимум 2 попытки поднять затонувшее судно. 18 июля один из прикрепленных к нему буксировочных тросов лопнул от нагрузки. Затем рабочие подсоединили к Delfi новый трос, тем не менее, во время транспортировки его второго конца к буксиру, он утонул.

25 июля, провалилась и вторая попытка - стальные канаты, которыми решили воспользоваться в тот раз, так же оборвались.