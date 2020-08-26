Один из самых продаваемых романов британской писательницы Агаты Кристи подвергся переименованию во Франции. Теперь на прилавках книжных магазинов можно будет встретить детектив "Десять негритят" под другим названием - "Их было десять".

Об этом в среду, 26 августа, сообщила радиостанция RTL со ссылкой на слова Джеймса Причарда, правнука Агаты Кристи.

"Когда книга писалась, язык был другим и использовались слова, которые сегодня забыты. История основывается на популярной считалочке, написанной не Агатой Кристи. Я почти уверен, что оригинальное название никогда не использовалось в США. В Великобритании его изменили в 1980-х годах, и сегодня мы меняем его по всему миру", — сказал родственник писательницы.

Он уверен, что Агате Кристи "не понравилось бы, если бы кто-то оказался обиженным ее словесными оборотами".



"Мы не должны использовать термины, которые могут задеть кого-то. Так нужно себя вести в 2020 году", - добавил Причард.

Примечательно, что теперь на обложке книги, кроме нового названия, указано "ранее опубликовано под названием "Десять негритят". Видимо, такой шаг был предпринят, чтобы не вводить читателей в заблуждение в связи с переименованием. Книга с новым названием уже появилась в продаже во Франции. Стоимость книги в магазинах крупной сети книжных Fnac составляет 5,6 евро.

Действие романа разворачивается на Негритянском острове, где в начале августа находятся десять человек. С развитием сюжета они один за другим оказываются убитыми, а с каждой смертью исчезает и одна из фарфоровых статуэток маленьких негритят.

Напомним, недавно американская компания Dreyer's, которая является дочерней компанией Nestle, отказалась использовать слово "эскимо" для обозначения мороженого на палочке. Производители считают, что этот термин оскорбляет коренные народы севера.

Ранее мы писали, что берлинская транспортная компания BVG хочет переименовать одну их станций столичного метрополитена, которая вызывает споры из-за расизма. Станция "Моренштрассе" (Mohrenstraße) может стать "Глинкаштрассе" (Glinkastraße - "улица Глинки") в честь российского композитора Михаила Глинки, который умер в Берлине. Старое название вызывало споры из-за расистского подтекста. Слово "Mohren" - устаревшее обозначение для темнокожих людей. Название улицы дает отсылку к тем временам, когда в этом районе размещали рабов, привезенных из Африки.