В Офисе Президента (ОП) заявили, что Кабинету Министров предложено согласовать двух кандидатур на должность нового главы Черкасской областной государственной администрации (ОГА) и Кировоградской ОГА. На эти места правительство рассмотрит соответственно Сергея Сергийчука и Андрея Назаренко.

Об этом написал первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины Сергей Трофимов на своем Telegram-канале.

"Руководство Черкасской ОГА предлагается передать Сергею Сергийчуку. Свой жизненный и профессиональный опыт – службы в СБУ и работы на госслужбе – он готов применить в Черкасской области. Его приоритеты – снижение тарифов, запуск поезда Черкассы–Киев, качественный интернет в области, снос незаконных объектов на берегу Днепра", - написал он Трофифимов.

Также он добавил, что на главу Кировоградской ОГА подана кандидатура Андрея Назаренко. "Ситуацию в области он знает не понаслышке: живет и работает здесь с 2010 года, после завершения дипломатической карьеры за рубежом. В его планах - привлечение инвестиций в переработку и сохранение сельхозпродукции, создание новых рабочих мест, повышение качества питьевой воды, открытие диагностических центров", - сообщил он.

Трофимов добавил, что главный принцип властной команды в региональной кадровой политике - это "создание сильной вертикали для эффективного управления на местах", и на этом пути она останавливаться не собирается.

Ранее мы писали, что Кабмин должен был назначить агрария Валерия Мищенко на пост главы Кировоградской ОГА. Однако правительство изменило свое решение. Это связано с тем, что он является владельцем бизнеса, поэтому и возник конфликт интересов.