В среду, 26 августа, Совет Национального банка Украины на внеочередном заседании прекратил полномочия земестителя главы НБУ Романа Борисенко.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, Роман Борисенко работал в Нацбанке с 2016 года. На посту заместителя главы НБУ он отвечал за финансово-административный и операционный блоки. Его полномочия были прекращены на основании заявления об увольнении по собственному желанию.

Как сообщил член Совета НБУ Виталий Шапран в среду, на место Борисенко никто не назначен.

Напомним, в июле Рада назначила нового главу НБУ. Им стал Кирилл Шевченко, который считается близким к прозападному лобби.

Также мы писали, что из Национального банка Украины увольняется директор департамента открытых рынков Сергей Пономаренко. У него в декларации оказался многомиллионный пакет ОВГЗ.