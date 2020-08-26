Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что проголосовав за Меморандум о кредите от Евросоюза, власти тем самым погружают страну и людей в долговую яму. По его словам, уже каждая третья гривна доходов госбюджета идет на погашение этих долгов.

Соответствующее заявление Бойко публикует пресс-служба политсилы.

"Они погружают страну и людей в долговую яму, выполняя за это любые требования и хотелки кредиторов. Еще вчера власть с помпой поздравляла граждан с Днем Независимости, а уже сегодня - безропотно отдала зарубежным кредиторам значительную часть этой самой независимости в обмен на очередной займ", - сказал он.

Нардеп напомнил, что все займы (Меморандум с МВФ, Меморандум с ЕС, – Ред.) обставлены множеством политических требований.

"Власть уже согласилась на то, чтобы иностранные наблюдатели не только управляли государственными предприятиями через наблюдательные советы, но и оценивали "квалификацию" и "добропорядочность" украинских судей. Так вместо независимости судов и судейского самоуправления в Украине вводится тотальный внешний контроль над судебной ветвью власти", – добавил Бойко.

Также, по его словам, внешним кредиторам передано право решающего голоса при назначении руководителей антикоррупционных органов.

"Руководство НАБУ, САП, нового агентства "по финансовым расследованиям", которое власть обязалась создать, будет теперь назначаться только с одобрения из-за рубежа. Даже за закупками лекарств теперь будут следить иностранные надсмотрщики и получать за это миллионные прибыли от украинского государства", - сказал сопредседатель ОПЗЖ.

Бойко считает, что власть без оглядки разменивает интересы страны и граждан на кредиты.

"Усиление административного давления на бизнес, высокие цены на газ и коммунальные тарифы. Закрытие школ и больниц. Урезание субсидий и сворачивание социальной помощи от государства. Это то, что в реальности получают украинские граждане от всех этих "кредитных меморандумов". К концу года соотношение государственного долга к ВВП превысит критический порог в 60%. А расплачиваться за долги власти будут украинские предприниматели и украинские семьи. Причем уже на многие поколения вперед", – сказал политик.

По его словам, нынешняя власть не в состоянии управлять страной. "Власть сдаёт Украину в ломбард международным кредиторам. Пока наша страна еще не полностью разорена и не перешла под внешнее управление - эта власть должна уйти", – считает Юрий Бойко.

Напомним, на вчерашнем заседании Рады нардепы проголосовали за ратификацию Меморандума о кредите от ЕС на 1,2 млрд евро. За соответствующий законопроект проголосовали 248 народных избранников.

По факту Украина получит не помощь, а полноценный кредит, правда, под низкие проценты (0,125% годовых на 15 лет). Первый транш в 600 млн нашей стране перечислят уже в ближайшее время, а вот для получения второго нужно выполнить ряд условий, которые и прописаны в меморандуме. Ранее мы подробно писали, на что именно пошла ради этого Украина.