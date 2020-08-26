Курсантки киевского военного колледжа, оказавшиеся под колесами авто с нетрезвым майором за рулем, получили тяжелейшие травмы. Двоим девушкам пришлось ампутировать по одной ноге. Об этом рассказала волонтер Наталья Воронкова, передает "ТСН".

"У одной девушки ампутировали ногу, у второй ампутировали ногу, а за третью борются, надеемся все обойдется. Я не знаю, как легковой автомобиль мог наехать так, чтобы были такие серьезные травмы", - рассказала волонтер.

46-летнего водителя "Тойоты Приус" задержали. В полиции подтвердили, что он был нетрезвым. Мужчина справился с управлением и наехал на трех студенток медицинской специальности, которые стояли у здания.

Сведения о ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортным средством до 3 лет.

Напомним, ДТП произошло прямо на территории военного колледжа. Девушки пришли получать форму. вчера в Киеве на территории воинской части на ул. Зоологической водитель авто "Тойота Приус" совершил наезд на трех курсанток военного вуза.

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