Со среды, 26 августа, Польша в очередной раз продлила закрытие международного авиасообщения, под ограничения попали 43 государства. С 1 сентября этот перечень может пополниться другими странами, в том числе и Украиной.

Об этом информирует пресс-служба министерства иностранных дел Польши.

На данный момент полеты запрещены из Боснии и Герцеговины, Китая, Черногории, Сан-Томе и Принсипи, России, Бразилии, Саудовской Аравии, Бахрейна, Эсватини, Мексики, Израиля, Катара, Кувейта, Аргентины, Армении, Чили, Доминиканской Республики, Эквадора, Габона, Гватемалы, Гондураса, Ирака, Казахстана, Кыргызстана, Колумбии, Косово, Коста-Рики, Северной Македонии, Молдовы, Панамы, Перу, ЮАР, Сальвадора, Сербии, Сингапура, Суринама, Кабо-Верде, США, Омана, Люксембурга, Боливии, Багам и Мальдив.

При этом ограничения не распространяются на рейсы, которые выполняются с разрешения правительства Польши или в интересах армии. Соответствующее постановление будет действовать до 1 сентября. Однако уже начиная с этой даты список стран, откуда полеты запрещены, будет расширен. Под запрет попадут страны, где число заболевших за последние 14 дней превышает показатель 50 на 100 тыс. населения.

Сейчас такими странами являются: Украина, Албания, Андорра, Аруба, Бельгия, Белиз, Британские Виргинские острова, Хорватия, Эсватини, Филиппины, Франция, Гамбия, Гибралтар, Гуам, Индия, Ливан, Ливия, Мальта, Марокко, Монако, Палестина, Парагвай, Французская Полинезия, Пуэрто-Рико, Республика Кабо-Верде, Румыния, Сен-Мартен, Тринидад и Тобаго, Венесуэла, Фарерские острова, острова Теркс и Кайкос.

Тем временем в Китае восстановили регулярное авиасообщение с 50 странами. Сейчас в стране работают 93 авиакомпании, которые ранее не могли летать на регулярной основе за границу из-за коронавируса.

А с 16 августа международное авиасообщение открыл и Израиль.