По данным командования Объединенных сил, мину, на которой во вторник, 25 августа, на Донбассе подорвались двое военнослужащих, противник сбросил с беспилотника.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

"25 августа, в полосе ответственности бригады морской пехоты во время осмотра местности двое военнослужащих подорвались на вражеской противопехотной осколочной мине натяжного действия ПОМ-2. В результате взрыва они получили осколочные ранения и сейчас находятся на лечении. Состояние их здоровья удовлетворительное", - сказано в сообщении.

По версии командования ООС, противопехотную мину забросили дистанционным методом.

Правда, не уточнил когда это было сделано - во время перемирия или до него.

Напомним, "Страна" писала о том, что говорят в армии о месяце перемирия на Донбассе.

Также мы сообщали о том, что Зеленский хочет завершить войну на Донбассе в этом году.