В среду ночью, 26 августа, в Харькове повредили фасад нового офиса городской организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", который находится на улице Полтавский Шлях.

Об этом сообщил на своей глава Харьковской городской организации ОПЗЖ Андрей Лесик на своей странице в Facebook

"Под покровом ночи 26 августа в Харькове совершено нападение на общественную приемную городской организации "Оппозиционной платформы за Жизнь", - написал он.

Он добавил, что офис в городе открыли вчера, 25 августа. Кроме того, Лесик также опубликовал фотографии, на которых запечатлен поврежденный большой партийный баннер на входе в офис.

Также на фото разрисованные краской адресные таблички с наклейками и символикой из новой ультраправой организации Centuria.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, сегодня в 11:40 Лесик позвонил на линию 102 и сообщил о случившемся. В настоящее время, на месте работает следственно-оперативная группа.

Напомним, 3 августа украинские националисты презентовали новую организацию Centuria. По данным "Страны" эта организация - проект лидера партии "Нацкорпус" Билецкого.

Пять дней назад на пешеходном мосту над аллеей Героев Небесной Сотни в центре Киева радикалы из Centuria вывесили плакат "Место для ваты" и висельные петли под ним.

Ранее мы писали, что в прошлом месяце в Полтаве неизвестные бросили гранату в офис партии ОПЗЖ. В результате чего пострадала сотрудница этого офиса. Он получила легкие травмы.

Также мы сообщали об обысках в днепровском офисе ОПЗЖ, где без оснований "ломали двери и врывались в помещения".