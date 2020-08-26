Папуа-Новая Гвинея и Восточный Тимор включены в Сингапурскую епархию азиатского экзархата Русской православной церкви (РПЦ), который был создан после предоставления Константинополем Томоса Православной церкви Украины. При этом в обеих из этих стран большинство христиан являются католиками.

Об этом во вторник, 25 августа, сообщила пресс-служба РПЦ.

Примечательно, что ранее эти государства не были объектом интереса православных миссионеров. Например, Восточный Тимор является одной из двух стран Азии, где большинство верующих (98%) относят себя к католикам. Что касается Папуа-Новой Гвинеи то там христианами себя считают 96% жителей, из них четверть составляют католики, пятую часть лютеране.

До этого в азиатский экзархат РПЦ были включены Сингапур, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, КНДР, Южная Корея, Лаос, Малайзия, Мьянма, Таиланд и Филиппины.

Стоит отметить, что Патриарший экзархат РПЦ в Юго-Восточной Азии с центром в Сингапуре был основан в конце 2018 года, после того, как Константинополь позволил создать в Украине ПЦУ. До этого в православном мире негласно считалось, что только Константинопольский патриархат имеет право на попечение над всеми православными в диаспоре.

Также, на вчерашнем заседании синода глава Белорусской православной церкви митрополит Павел был освобожден от должности. Новым патриаршим экзархом всея Беларуси назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин.

Ранее мы писали, что РПЦ прекратила поминовение Александрийского патриарха из-за признания им Православной церкви Украины.