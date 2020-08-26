Национальная общественная телерадиокампания ("Суспильне"), которая полностью финансируется государством, в 2021 году запрашивает более 2 миллиардов гривен на свое существование. При этом планируется, что доходы будут в 30 раз меньше - они составят всего 73 миллиона гривен.

Об этом свидетельствует протокол заседания наблюдательного совета НОТУ, обнародованный на сайте компании.

Так, уточняется, что Финансовый план НОТУ на 2021 составлен из расчета на получение 100% объема государственной финансовой поддержки, предусмотренной Законом "Об Общественном телевидении и радиовещании Украины", а именно - 2274,2 млн грн и доходов от хозяйственной деятельности в размере - 72,9 млн грн.

Основные статьи расходов в 2021 году:

оплата труда - 797,9 млн грн;

трансляция - 426,8 млн грн;

оплата услуг по производству (сторонними исполнителями) - 219,2 млн грн (телевещание - 134,0 млн грн; региональные дирекции - 46 млн грн; диджитал - 24 млн грн; радиовещание - 11,5 млн грн; новости - 4,0 млн грн);

расходы на оплату коммунальных услуг - 55,5 млн грн;

приобретение товаров и услуг (без учета производства и трансляции) - 161,9 млн грн;

расходы на оплату налогов (с учетом пени по японскому кредиту) - 51,8 млн грн;

расходы на оплату членских взносов ЕВС - 37,6 млн грн;

капитальные расходы - 431,7 млн грн (приобретение оборудования в рамках технического переоснащения ОАО "НОТУ" - 115,0 млн грн, приобретение прав на освещение, в том числе спортивных событий, - 286,5 млн грн; капитальный ремонт - 34,2 млн грн).

Напомним, на сайте Зеленского появилась петиция о ликвидации НОТУ. Ее подписали больше 1,5 тысяч человек. Также мы писали о том, что Кабмин включил "Укрзализныцю" и НОТУ в список стратегических предприятий.