Съезд президентской партии "Слуга народа" перенесли на один день. Теперь он состоится в понедельник, 31 августа.

Эту информацию подтвердила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, сообщает "Интерфакс-Украина" в среду, 26 августа.

"Это правда, съезд состоится 31 августа. Съезд пройдет в обеденное время", - сказала Кравчук.

Напомним, ранее сообщалось, что "слуги" проведут свой всеукраинский предвыборный съезд 21 августа. Предполагалось, что именно на этом съезде будет определен кандидат и по 208 округу. После этого дату снова переносили - на 30 августа. Сообщалось, что он пройдет на крыше КВЦ "Парковый" в столице.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский в конце августа отправится в мэр-тур по Украине. Там он посетит ключевые города, где представит кандидатов на должность мэров от партии "Слуга народа" на предстоящих местных выборах.